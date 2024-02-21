Польский фермер, который в ходе демонстрации против ввоза зерна с Украины призвал президента России Владимира Путина разобраться с ЕС и Киевом, задержан местной полицией.

Инцидент произошел 20 февраля. Фермер установил на трактор баннер с надписью: «Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Кроме того, он прикрепил флаг Советского Союза, что совсем не понравилось польским властям.

Издание Gazeta Wyborca пишет, что полицейские задержали фермера. Также журналисты отмечают, что другие участники акции в поддержку призыва на баннере не выступали. На самом деле на митинге было еще много пророссийских плакатов. Также большое количество баннеров клеймило польские власти, Брюссель и Киев.