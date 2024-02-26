Владелица нескольких кофеен в подмосковных Люберцах выложила в соцсетях жалобу на бойца СВО. Она была вынуждена выгнать мужчина, который вел себя «мягко говоря не очень». Однако поддержки девушка не нашла. Более того, к ней в кафе пришли активисты с полицией.

Хозяйка кофейни рассказала, как выгнала из заведения участника спецоперации. По ее словам, мужчина вел себя «мягко говоря не очень». Она также отпустила другие нелестные комментарии в его адрес. Ее жалоба не нашла поддержки у пользователей соцсетей. Они встали на сторону военного, а Z-блогеры даже обвинили ее в поддержке ВСУ и открытых высказываниях против СВО.

В итоге к девушке наведалась полиция, которая среагировала на коллективное заявление активистов «Русской общины ZOV». Они призвали правоохранителей проверить хозяйку кофеен на причастность к финансированию ВСУ и на участие в оппозиционных акциях. Суд признал ее виновной в дискредитации ВС РФ и обязал выплатить 45 тысяч штрафа.