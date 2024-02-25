Для женщин-военнослужащих ВСУ, которые оказались в плену после освобождения ВС РФ Авдеевки, конфликт уже закончился. Причем далеко не самым худшим образом, уверен политический консультант Марат Хамидуллин.

В интервью «АиФ» он пояснил, что украинскому политическому и военному руководству сейчас не до женщин.

«Не думаю, что украинское командование, учитывая дефицит мужчин на фронте, будет сейчас при обмене возвращать назад женщин. Вероятнее всего, в обменном фонде они пробудут до окончания вооруженного конфликта», – пояснил аналитик.

Также он заметил, что девушки-военнослужащие при отступлении из Авдеевки могли погибнуть, подорвавшись на минах, попав под артиллерийский огонь ВС РФ или под обстрел своих же заградительных отрядов. Но они оказались в плену и теперь имеют все шансы выжить.

Политолог Сергей Разгуляев добавил, что появление в самых горячих точках линии соприкосновения женщин-военнослужащих ВСУ было ожидаемо. У президента Зеленского есть четкая цель – уничтожить народ Украины. Поэтому вскоре можно ждать призыва подростков и стариков.

При этом эксперт отметил, что некоторые женщины, оказавшиеся в рядах ВСУ, могут быть приверженцами бандеровской идеологии, поэтому вести себя с ними нужно крайне осторожно, не доверяя всему, что они говорят на допросах.