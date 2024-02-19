Российские предприятия «Автомобильный завод АГР» и «Автозавод Санкт-Петербург», ранее принадлежащие автопроизводителям Hyundai и Nissan, возобновили свою работу. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своем материале.

По словам автора статьи, возобновление работы предприятий позволит наладить сборку автомобильных компонентов отечественного производства для других автосборочных предприятий. В настоящий момент руководство автомобильных предприятий проводит переговоры с потенциальными заказчиками. Выпуск отечественных автокомпонентов, а также их дальнейшее использование на конвейерах позволит повысить процент локализации, собранных в стране автомобилей.

Напомним, что бывший завод Nissan в Петербурге снова перешел в собственность государства от предыдущего владельца – компании АвтоВАЗ. При этом в конце января руководство предприятия объявило о начале выпуска нового кроссовера под собственных брендом Xcite. При этом подробности должны быть обнародованы уже в конце текущего года.