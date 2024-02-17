В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого отчима по подозрению в изнасиловании собственной падчерицы. Об этом в своем материале сообщает издание «Фонтанка».

Отсидевший за покушение на убийство 46-летний мужчина изнасиловал 18-летнюю падчерицу в собственном доме. Проживающая в Горелово девушка обратилась в правоохранительные органы утром 17 февраля с заявлением об насильственных действиях сексуального характера.

По словам девушки, отчим набросился на нее ночью в ее собственном доме. При этом ей не удалось отбиться от приставаний мужчины. Сотрудники полиции уже задержали злоумышленника и возбудили в его отношении уголовное дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В 2012 году мужчина был приговорен к 7,5 годам колонии за покушение на убийство решением Выборгского горсуда Ленобласти, однако впоследствии наказание было изменено на исправительные работы. Мужчина вышел на свободу в 2017 году.