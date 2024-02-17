Сотрудники правоохранительных органов Фрунзенского района Петербурга разыскивают девушку по имени Татьяна, сбежавшую от своего возлюбленного, вернувшегося из зоны СВО, с его имуществом. Подробности инцидента сообщает издание «Фонтанка».

По словам участника СВО, его бывшая возлюбленная сбежала от него на недавно приобретенном за его средства автомобиле марки Audi. Также девушка прихватила с собой новенький iPhone и банковскую карточку мужчины с остатками средств. Российский боец признался, что в их отношениях не все было гладко и девушка периодически изменяла ему, однако он ее постоянно прощал.

Девушка сбежала от ветерана боевых действий через две недели после покупки автомобиля. Причем сделка о приобретении подержанного автомобиля марки Audi была оформлена на девушку, поскольку мужчина из-за сломанной ноги не мог выходить на улицу. На покупку автомобиля участник СВО потратил 1 миллион рублей.