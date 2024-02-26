Представители Пентагона не захотели комментировать сведения об уничтожении под Авдеевкой первого американского танка Abrams. Они заявили, что отвечать на подобные вопросы должны Минобороны Украины и Генштаб ВСУ.

Напомним, что ранее стало известно об уничтожении «Абрамса» дроном-камикадзе «Ланцет» на Авдеевском направлении. Танк добили из гранатомета, поэтому восстановить его уже не представляется возможным.

Эксперт Станислав Крапивник пояснил, что США не разрешали Киеву использовать свои боевые машины на горячих участках фронта, так как не хотели портить их репутацию «неуязвимых танков». Однако ВСУ были вынуждены задействовать «Абрамс» из-за дефицита другой техники, что и привело к его уничтожению.

По мнению эксперта Анатолия Матвийчука, поражение «Абрамса» дроном «Ланцет» окончательно развеяло все мифы о наличии в распоряжении НАТО неуязвимого супероружия.