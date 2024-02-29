В отношении 19-летнего жителя Волгограда возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в ФСБ.

Молодого человека задержали в волгоградском аэропорту, когда он намеревался улететь в Турцию на отдых. Проверка показала, что мужчина в июле-декабре прошлого года отправлял деньги одному из фондов, поддерживающих ВС Украины.

На собранные средства для украинской армии приобретаются рации, беспилотные аппараты, другое оборудование и вооружение.

Задержанный не стал отрицать свою вину. Он задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в ЛНР шпионов, которые работали на Службу безопасности Украины и ВСУ. Они собирали информацию о местах расположения техники и личного состава ВС РФ на территории республики.