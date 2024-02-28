27 февраля у центра культуры и досуга в Осе прошло прощание с военнослужащим ВС РФ Алексеем Пинягиным. Боец погиб в зоне проведения специальной военной операции 30 января.

Пинягин учился в школе села Богомякино, любил футбол, приобрел специальность водителя после учебы. В армии он служил в рядах ВДВ, получил хорошую военную подготовку.

На официальной странице администрации Осы в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что Пинягин добровольно явился в военкомат за повесткой. Во время службы он был награжден медалью «За отвагу». 30 января боец в последний раз позвонил своей сестре. В тот же день он погиб при выполнении боевой задачи.