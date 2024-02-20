Киев имеет законные основания требовать возвращения из-за границы беженцев призывного возраста. Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер.

«Украина… имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите. Мобилизация их не является преследованием, и теоретически право на отказ от военной службы по соображениям совести все еще существует, даже если его трудно обеспечить», – заявил директор УВКБ.

По его словам, в настоящий момент украинские беженцы, находящиеся на территории Европейского союза, активно обсуждают новый закон о мобилизации, принятый в первом чтении украинским парламентом.

Напомним, что на Украине была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет с февраля 2022 года и действует до сих пор.