В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования – украинский военкомат – ред.) начали активно применять газовые баллончики при проведении мобилизационных мер. Если мужчины призывного возраста оказывают сопротивление, то военкомы используют в отношении них крайние меры. Такую информацию передает в своем Телеграм-канале украинское издание «Страна.ua», опубликовав соответствующую видеозапись.

На видеозаписи был запечатлен конфликт между представителями ТЦК и мужчиной, который был вместе с женщиной. Когда военком попытался задержать мужчину, то женщина хотела ударить его своим рюкзаком, но военному удалось увернуться.

Мужчина пытался скрыться от сотрудника ТЦК, пытаясь отбиться от преследования камнем. Но военком использовал газовый баллончик, после чего нанес задержанному несколько ударов.

Отметим, что сотрудники ТЦК активно «отлавливают» мужчин призывного возраста в общественных местах, чтобы восполнить новыми мобилизованными пробелы в рядах украинской армии.