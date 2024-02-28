В ночь на 28 февраля в Одессе произошел пожар на одном из объектов энергетической инфраструктуры. Жители города на некоторое время остались без света из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.

Местные жители слышали сильный звук, напоминающий взрыв, после чего из подстанции повалил дым.

Ремонтники, выехавшие на место вместе с пожарными, выяснили, что замкнул трансформатор. Пожар удалось оперативно ликвидировать, после чего начался ремонта.

Напомним, в октябре 2022 года российские ВС начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры во всех регионах Украины, устроив практически полный блэкаут. Даже в столице Украины Киеве не было света, ночью город полностью погружался во тьму.