В Одессе умер инвалид-эпилептик, которого представители Территориального центра комплектации (ТЦК – бывшие военкоматы на Украины) отловили в рамках насильственной мобилизации. Об этом пишет «Московский комсомолец со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Источник заявил, что ситуацию взята под его личный контроль. При этом причину смерти он не назвал. Известно, что инвалид умер уже в первый день так называемой «службы».

Подобные ситуации случаются на Украине все чаще. Военкомы под шумок обсуждения нового законопроекта о мобилизации, который по словам президента Владимира Зеленского, должен стать «справедливым», все больше наглеют, устраивая облавы прямо на улицах, в магазинах, на остановках и непосредственно в автобусах и троллейбусах.