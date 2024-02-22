В Одессе представители украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) вновь пытались в общественных местах провести мобилизацию граждан. На этот раз они пытались пройти в трамвай, чтобы вручить мужчинам повестки. Однако военкомы столкнулись с жестким сопротивлением нескольких мужчин, преградившим им вход в транспортное средство. Соответствующий видеоролик появился в Телеграм-канале «Страна».

На видео можно наблюдать, как пассажиры одесского трамвая выступили против действий «ТЦКашников», пытавшихся произвести проверку граждан внутри трамвая, чтобы найти лиц, подпадающих под мобилизацию. Однако они столкнулись с сопротивлением пассажиров-мужчин, которые с использованием физической силы и нецензурной лексики не дали войти в трамвай.

Сотрудник ТЦК пытался записать на камеру действия граждан, однако под натиском пассажиров ему не удалось попасть в транспортное средство. Данный инцидент является одним из многих, когда люди оказывают препятствие действиям украинских военкомов. Действия, связанные с мобилизационными мерами, приводят к росту напряжения среди украинских граждан.