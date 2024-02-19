Издание “Московский Комсомолец“, ссылаясь на украинские СМИ сообщает, что в Одессе был задержан украинский военнослужащий бригады территориально обороны, готовящий покушение на военкома. Отмечается, что мужчина был незаконным способом мобилизован еще в прошлом году. Его скрутили прямо на улице, отвезли в военкомат, а затем отправили на фронт. Поэтому он решил отмстить военкому, организовавшему его пребывание в зоне боевых действий.

Мобилизованный долго вынашивал план мести. После возвращения в Одессу он решил реализовать задуманное. В один из дней он выследил объект своей ненависти и хотел подорвать его гранатой, но замешкался и был задержан.

Дальнейшая судьба несостоявшегося мстителя на данный момент неизвестна. Быть может он не окажется за решеткой, а будет отправлен в штурмовой отряд.

Ранее сообщалось, что российский пулеметчик ради спасения своих сослуживцев, подорвал гранатой себя вместе с окружившими его бойцами ВСУ.