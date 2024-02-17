Президент Украины Владимир Зеленский попытался пошутить о военной помощи США Киеву, но зал встретил его плоский юмор полной тишиной.

Ведущая пресс-конференции в Мюнхене Кристиан Аманпур поинтересовалась у Зеленского, что бы он сказал американским конгрессменам, чтобы убедить их проголосовать за помощь Украине.

Зеленский в ответ спросил, показывают ли его в данный момент по ТВ. Когда журналиста ответила положительно, он выдал достаточно плоскую шутку.

«Тогда я не буду», – заявил украинский лидер с улыбкой на лице.

По его виду было заметно, что он ожидал взрыва хохота в зале, но ничего подобного не произошло. Через несколько секунд паузы, которая прошла в гробовой тишине, пресс-конференция продолжилась.

Зеленский говорил хаотично, заявлял, что не хотел бы упрекать Соединенные Штаты в нежелании продолжать помогать ВСУ, нет настоящую несуразицу. Многие заметили блуждающий взор президента Украины, а также его странную мимику и нервные жесты.