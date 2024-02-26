Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что Украина готова воевать с кем угодно на стороне Соединенных Штатов. Он отметил, что ВСУ могут вступить в противостояние с Ираном, Китаем и любыми другими странами. В Пекине отреагировали на это заявление.

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», – сообщила в ответ официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

Она также напомнила, что Китай взял на себя конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и продолжит исполнять ее, так как является ответственной крупной державой.

Заявление Гончаренко лишь подтвердило давно известный факт, что Киеву является марионеткой западных хозяев. Как высказывался президент РФ Владимир Путин, для Запада Украина стало одновременно полигоном для тестирования новых видов оружия и утилизации старых, и тараном для нападок на Россию.