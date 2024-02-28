Во время прокладки канализации в Посо-де-Ибарре мексиканские рабочие обнаружили человеческие останки и срочно вызвали на место полицию и археологов.

При раскопках внимание археологов привлек необычный способ погребения – тела людей были выложены в мозаику. Ученые предположили, что обнаружено древнее место, на котором аборигены в доиспанскую эпоху приносили в жертву соплеменников. Из найденных костей удалось сложить 7 скелетов мужчин разных возрастов. Внимание археологов привлекли черепа, которые имели следы «модификации». Это указывало на то, что все жертвы принадлежали к знати. Деформацией черепа они выделяли себя из общества.

Антропологи подсказали, что ученым следует продолжать поиски, потому что подобное «мозаичное» захоронение может быть не единственным. Не исключено, что оно является лишь фрагментом большой и сложной системы погребений, которые создавались во время шокирующих церемоний жертвоприношений.