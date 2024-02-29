Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на территории ЛНР двух украинцев, которые шпионили в пользу ВСУ. Известно, что это мужчина и женщина.

В управлении ФСБ по Луганской народной республике сообщили о целях шпионов. Они собирали информацию о местоположении личного состава и боевой техники ВС РФ, после чего передавали информацию кураторам. Данные обрабатывались и использовались для планирования диверсий и ударов ВСУ по российским военным.

Женщина работала непосредственно на вооруженные формирования Украины, сливая собранные данные военным. Мужчина сотрудничал с СБУ.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж», в настоящий момент идет расследование с выяснением всех подробностей работы шпионов.