Россиянин, проживающий в городе Гатчина в Ленинградской области, нокаутировал мужчину около входа в ночной клуб. Медики доставили потерпевшего в реанимацию для оказания неотложной помощи. Видео конфликтной ситуации было опубликовано пресс-службой МВД Ленинградской области.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как несколько мужчин стоит у входа в ночной клуб. Во время спора один из мужчин наносит другому удар кулаком в лицо, сразу отправляя своего оппонента в нокаут. Потерпевший падает со ступенек и лежит на земле без сознания. Один из свидетелей инцидента попытался привести нокаутированного мужчину в чувства, однако ему это не удалось.

В итоге для оказания неотложной помощи на место прибыла бригада скорой помощи, которая и доставила потерпевшего 40-летнего мужчину в реанимацию с тяжелой травмой головы. Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Гатчины по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью вечером 4 февраля. Сообщается, что задержанный был ранее судим.