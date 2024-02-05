В городе Киселевске в Кузбассе произошел инцидент со стрельбой. Вооруженные мужчины на четырех машинах пригрозили инспекторам ГИБДД убить их, если те не отпустят их друга, ехавшего пьяным за рулем.

Водитель не только управлять авто в нетрезвом состоянии, но еще и не имел при себе водительского удостоверения. Инспекторы начали составлять протокол отказа от медицинского освидетельствования, когда к месту инцидента подъехало несколько машин.

Из них вышли 15 человек, которые окружили сотрудников ГИБДД. Один из них выстрелил в воздух из обреза, а другой, приставив пистолет к груди инспектора, пригрозил ему расправой.

Участники инцидента скрылись с места происшествия, однако семеро из них уже задержаны. В том числе и водитель, на которого составляли протокол. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейского.