Пьяный мужчина, который в Курчатове Курской области ударил ребенка по голове, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал региональной прокуратуры.

«Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 30 УК РФ, пункта “в, и” части 2 статьи 105 УК РФ по факту покушения на убийство малолетнего ребенка городе Курчатов Курской области», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Видео инцидента ранее появилось в Сети. На кадрах мужчина сильно бьет по лицу четырехлетнего ребенка. Его отталкивает женщина, которая берет мальчика на руки. После этого отец пострадавшего сбивает мужчину с ног одним сильным ударом.

Сейчас нападавший уже задержан, в полиции выяснилось, что во время инцидента он был сильно пьян и не контролировал свои действия.