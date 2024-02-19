При заключении контракта для прохождения военной службы в Кургане военнослужащие получат единовременную выплату в размере один миллион рублей. Такая информация появилась на баннерах, размещенных на улицах города.

«Служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Единовременная выплата — 1 000 000 рублей», – написано на баннерах.

Соответствующую выплату можно получить после заключения контракта на военную службу в городе Норильске. Отмечается, что разовая выплата включает в себя 195 тысяч из федеральных средств и 805 тысяч, выделенных региональными властями.

Всем желающим заключить контракт с Вооруженными силами России местные власти оплатят перелет в размере до 20 тысяч рублей. А на время заключения контракта обеспечат бесплатным проживанием и питанием. Данная возможность дает всем желающим отдать долг своей родине, и при этом получить хорошую финансовую поддержку.