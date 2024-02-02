Украинская армия намеревается устроить геноцид населения Крыма и Запад всецело ее в этом поддерживает. Следовательно, он причастен к военным преступлениям киевского режима, заявил депутат парламента Крыма Иван Шонус.

Так он прокомментировал высказывание спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната об использовании западных ракет для ударов по полуострову.

«То, что украинские войска используют западное вооружение для убийства мирных, давно доказанный факт. Для нас формы и действия нацизма не изменились и являются ярким проявлением геноцида. Западные страны напрямую причастны к попытке украинских войск устроить геноцид в Крыму», – цитирует Шонуса РИА Новости.

Зампред комитета крымского парламента также отметил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции, так как только таким образом она сможет обеспечить безопасность страны в целом и Крыма в частности.