В провинции Хэнань КНР малолетний ребенок смог самостоятельно спасти своих близких из горящего дома. Такую информацию передает китайское издание South China Morning Post.

В частном доме, где проживал маленький мальчик по имени Янъян со своей семьей, произошло возгорание. Ребенок проснулся от запаха дыма и криков своего отца. Когда Янъян забежал в комнату папы, то обнаружил его без сознания. Мальчик разбудил бабушку, спавшую в другой комнате. Вместе им удалось вынести мужчину в гостиную.

Когда мальчик выбежал из дома, то понял, что родные еще не вышли. Он вернулся в горящее здание и вывел из него бабушку. Затем он вернулся за отцом и помог выбраться ему на улицу. Из-за сильного пламени ребенок четыре раза выбегал на улицу, чтобы глотнуть воздуха, а затем возвращался в дом, чтобы вытащить своего отца. Благодаря храбрости ребенка его родственники остались живы. Причины возгорания дома на данный моменты не известны. Их установят эксперты.