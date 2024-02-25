Утром 25 февраля взрывы прогремели в Киевской области на Украине. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Официальной информации от властей пока нет.

По предварительной информации, в столичном регионе сработала система противовоздушной обороны. При этом взрыв слышали рядом с Каневским водохранилищем.

Также известно, что ближе к утру сильные взрывы слышали в Хмельницкой области. Подробной информации по ним тоже нет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время посещения Одессы 24 февраля была вынуждена около 20 минут прятаться в укрытии при отеле. Причиной стала воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ регулярно наносят удары по военным и промышленным объектам Украины, снижая боеспособность ВСУ.