Украинское министерство цифровой трансформации (МЦТ) запускает новый проект, в рамках которого украинцам предлагается собирать FPV-дроны в домашних условиях.

Власти Украины призывают украинцев присоединиться к проекту по сборке дронов в домашних условиях. Он заявил, что сборкой боевых дронов для ВСУ каждый украинец поймет, что происходит на передовой.

Участием в проекте украинцы смогут «формировать ДНК нации», заявил глава МЦТ М. Федоров. Реализация проекта окажет влияние на подрастающее поколение. Украинские дети, наблюдая за собирающими дроны родителями, поймут, какую профессию выбрать, какие книжки читать и как воспринимать РФ, пояснил министр.

Ранее бывший украинский премьер Н. Азаров заявил, что большинство украинцев не поддаются воздействию, которое идет от круглосуточного телемарафона. Они не хотят конфликта и не желают возвращения к границам 1991-го, о котором постоянно твердит Киев.