В ночь на 10 февраля в Измаиле Одесской области произошли сильные взрывы. Телеграм-канал «Обещественное» написал, что город атаковали дроны-камикадзе «Герань».

Также местные тг-каналы рассказали об атаке на весь юг Одесской области. Системы ПВО срабатывали в Рени и Килие, беспилотники маневрировали по всему Измаильскому району.

В настоящий момент началась вторая волна атаки, Измаил и Килия снова под ударом. В 5:50 мск была объявлена воздушная тревога по всей Одесской области.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе и Харькове.

Напомним, атаки на порты Измаила и Рени начались после выхода России из зерновой сделки летом прошлого года. ВСУ используют портовую инфраструктуру не только для вывоза зерна, но и для получения западных оружия и боеприпасов.