Александр Прокудин, который возглавляет так называемую Херсонскую областную военную администрацию, заявил об ударе ВС РФ по инфраструктурному объекту и поражению административного здания. Ранее также сообщалось об атаках на подстанции в целом ряде населенных пунктов региона.

Так, в Тягинке, Кизомысе, Новотягинке, Змеевке, Ингульце, Антоновке, Станиславе и Велетинском, которые располагаются подконтрольной Киеву территории, были повреждены не только объекты энергетической инфраструктуры, но и 4 административных здания.

По админзданию пришелся удар ВС РФ и в Кировограде (после «декоммунизации» – Кропивницкий). Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Также, по его словам, после работы средств ПВО было частично разрушено сельскохозяйственное сооружение.