В ночь на 14 февраля книжный магазин Vivat в Харькове неизвестные облили краской. Украинское издание «Фокус» отметило, что эта торговая точка призывала сдавать в макулатуру книги на русском языке в обмен на хорошие скидки.

«Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры — скидка 30% на чек на следующую покупку», — гласит объявление магазина.

Киев продолжает свою бессмысленную борьбу с русским языком. В стране запрещено издательство русскоязычных книг, а также изданий, так или иначе рассказывающих о России. Но подобная практика вызывает вполне справедливое сопротивление общества.

Происшествие в Харькове стало лишь одним из его проявлений. Местные националисты пришли в ярость после инцидента с магазином. Они требуют срочно найти «колаборационистов» и подвергнуть их наказанию.