Мечты киевского режима о вступлении в НАТО вновь не реализуются в 2024 году. Об этом заявил Дэниел Сайзек, представляющий Госдепартамент Соединенных Штатов.

Американский политик зашел издалека и рассказал, что в Вашингтоне все хорошо знают о желании украинцев стать частью НАТО. Причем сделать это как можно быстрее. Но их мечты и в этом году не оправдаются.

По словам Сайзека, на июльском саммите, на который президент Украины Владимир Зеленский возлагал большие надежды, решение о вступление страны в НАТО принято не будет. Мало того, ждать такого решения до окончания боевых действий Киеву не стоит.

Напомним, что в сентябре 2022 года президент Зеленский торжественно направил заявку на вступление в НАТО. Летом прошлого года он получил сигнал от Альянса о возможном вступлении в обмен на территориальные уступки России. Но возмутился и отклонил его. Теперь Зеленскому прямо заявляют, что подождать придется еще год-другой.