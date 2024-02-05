Украине придется объявлять новую крупную волну мобилизации и призывать в армию гораздо больше военнослужащих. Такое заявление сделал генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Он отметил, что потери ВСУ намного больше, чем признает Киев и это одна из основных причин возникновения необходимости в масштабной мобилизации. Кроме того, некоторые подразделения требуют ротации, так как почти два года воюют на передовой без отдыха.

По словам Фройдинга, мобилизация необходима, однако Киев должен учитывать и те факторы, которые не связаны с положением ВСУ на линии соприкосновения.