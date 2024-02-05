Украине придется объявлять новую крупную волну мобилизации и призывать в армию гораздо больше военнослужащих. Такое заявление сделал генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.
Он отметил, что потери ВСУ намного больше, чем признает Киев и это одна из основных причин возникновения необходимости в масштабной мобилизации. Кроме того, некоторые подразделения требуют ротации, так как почти два года воюют на передовой без отдыха.
По словам Фройдинга, мобилизация необходима, однако Киев должен учитывать и те факторы, которые не связаны с положением ВСУ на линии соприкосновения.
«Это политико-социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация на Украине также играет определенную роль Ни одна система вооружений не является сверхоружием или средством, изменяющим правила игры. Скорее, все сводится к тому, чтобы военное руководство целенаправленно использовало то, что у него есть в наличии, разумно сочетая и взвешивая возможности противника. Это порождает военный успех, а не символически заряженное предполагаемое сверхоружие», – заявил немецкий генерал.