Немецкое издание Welt опубликовало статью об освобождении Авдеевки российскими войсками. Она привлекла внимание читателей и вызвала бурное обсуждение. При этом большинство комментаторов склоняются к мысли, что Киеву давно нужно было уйти из города.

Один из читателей написал, что отступление ВСУ из Авдеевки – это хорошие новости. Но если бы Киев принял это решение раньше, он сохранил бы гораздо больше жизней.

Еще один комментатор поинтересовался, почему конфликт все еще продолжается и не звучат требования о дипломатическом его урегулировании либо хотя бы временном прекращении огня.

Также читатели отметили, что в Авдеевке тысячи военнослужащих оказались принесены в жертву ради амбиций президента Украины Владимира Зеленского.

Достаточно распространенным оказалось мнение, что после ухода из Авдеевки стало окончательно ясно, что Россия перехватила инициативу и теперь Украине конец.