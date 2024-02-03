Осенью прошлого года на продажу выставили загородный дом, расположенный в Старосиверской деревне на Большом проспекте, в котором многодетная мать прожила около четырех лет с мумией собственного супруга. Об этом в своем материале сообщает портал 78.ru.

За двухэтажный коттедж общей площадью 206 квадратных метров просили 5 миллионов рублей. В описании дома продавец указал: «отличный вариант для постоянного проживания и летнего отдыха».

Также в объявлении было указано, что на первом этаже находится две комнаты, туалет, душевая и большая кухня с просторным холлом. На втором этаже загородного дома находится четыре отдельные спальни и веранда. При этом во всем доме сделан ремонт и проведено отопление, а на участке есть собственный колодец и насос.

Однако продавец забыл указать, что в доме проживала 50-летняя многодетная мать, которая не стала хоронить собственного супруга после смерти, а мумифицировала его тело. Находившая под наблюдением психиатра женщина прожила с мумией собственного мужа более трех лет.