Минобороны Украины официально проинформировало, что женщины-военнослужащие впервые получили обмундирование, которое пошито специально для них. Правда, почему-то в феврале выданы комплекты летней полевой формы.

Ранее Минобороны Украины анонсировало, что для женщин в рядах украинской армии заказан пошив специальной формы. Ее покрой учитывает анатомические особенности женского тела. В релизе говорится, что в новое обмундирование внесены конструктивные изменения. Они позволят женщинам-военнослужащим «ощущать комфорт» при выполнении боевых задач на полях сражений, а также во время отдыха в пунктах постоянного размещения.

Замминистра обороны Украины Н. Калмыкова подчеркнула, что введение женского обмундирования стало итогом длительной работы многих людей. Это важнейший шаг, ведь в рядах ВСУ сегодня состоят «десятки тысяч украинских женщин». Калмыкова надеется, что количество женщин-военных в рядах украинской армии будет только расти.