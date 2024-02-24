В Свердловской области наблюдается дефицит ценных кадров, поэтому работодатели обещают профессионалам достаточно высокий доход. Эксперты интернет-ресурса «Зарплата.ру» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в столице региона.

В Екатеринбурге требуется эксперт по технологическим вопросам 1С. Стоимость зарплаты указана от 200 тысяч рублей. В обязанности входит решение проблем стабильности и производительности платформы, работа с КИПом, автоматизация рутинных задач. Работа может быть организована как в офисе, так и удаленно. Предлагается бесплатный проезд к месту работы на служебном транспорте утром и вечером.

Аналогичную заработную плату предлагает оптовый поставщик автомобильных запчастей руководителю группы разработки в IT-службе. На данную должность компания ищет опытного специалиста в области разработки проектной и технической документации с навыками руководства компанией.

Также в Екатеринбурге открыта вакансия байера по выкупу автомобилей с пробегом. Требуется человек, имеющий опыт в автобизнесе со знанием современного авторынка и умеющий определять технические недостатки в автомобилях. Указанная зарплата также составляет 200 тысяч рублей.