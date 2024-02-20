32-летнюю Ксению Карелину, проживающую в Лос-Анджелесе, задержали 20 февраля после ее прилета в Екатеринбург.

Федеральная служба безопасности считает, что россиянка с российско-американским гражданством с начала СВО собирала денежные средства для украинской армии. Правозащитники настаивают, что уголовное дело с обвинениями в госзимене было открыто в отношении Карелиной за то, что в первый день СВО она перевела в один из фондов 50 долларов.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что с первых дней СВО Карелина собирала деньги, на которые в дальнейшем покупались тактические аптечки, военная экипировка, снаряды, средства поражения для ВСУ. В США россиянка неоднократно участвовала в акциях, направленных на поддержку киевского режима. Действия Карелиной были направлены на финансирование иностранного государства, которое угрожает безопасности России, говорится в релизе ФСБ.