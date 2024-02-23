Российские бойцы свозят в Донецк военную технику, которую украинские подразделения побросали в ходе панического бегства из Авдеевки.

Репортер «Известий» С. Григорьев рассказывает, что вражеские подразделения бросили в Авдеевке не только раненых побратимов. При зачистке освобожденного города российские бойцы группировки «Центр» обнаруживают огромное количество вражеских схронов с оружием, преимущественно натовского образца, а по всему городу и окрестностям разбросана натовская и советская военная техника. Трофейные машины переправляют из Авдеевки в Донецк. Часть из них будет отремонтирована, перекрашена и пущена в дело. Часть – передадут для изучения.

В числе прочего, в Донецк свозят американские БМП Bradley и БТР М113. Последние, хоть и «древние», служившие американцам еще во время войны во Вьетнаме, но вполне пригодны для боев. Процесс транспортировки трофеев опасный – вражеские «птички» следят за обстановкой и пытаются наносить удары. «Детекторы дронов пищат неустанно», признается один из бойцов.