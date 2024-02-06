В Британской Колумбии зарегистрированы первые олени-зомби

В минувшем январе эта провинция стала в Канаде уже пятым регионом, где была выявлена смертоносная болезнь оленей. Источник: OutdoorLife.

«Фонд дикой природы Британской Колумбии» (BCWF) объявил сразу после подтверждения, что обследование ранее обнаруженных чернохвостого оленя, и белохвостой оленихи, погибших в результате столкновения с автотранспортом, дали положительный результат на хроническую изнуряющую болезнь (CWD).

«Мы наблюдаем, как CWD распространяется по Северной Америке от провинции к провинции, от штата к штату уже как минимум 20 лет», – отметил в пресс-релизе содиректор BCWF Джесси Земан. «Это ужасная новость для населения Британской Колумбии».

Оба посмертных случая заражения CWD выявлены в горном массиве Кутеней неподалеку от города Кранбрук, примерно в 50 км к северу от границы со Штатами. Откуда прибыли обе жертвы смертельного заболевания в Британскую Колумбию – в точности неясно.

Тем не менее, согласно «Плану наблюдения и борьбы с CWD» в этой провинции, ближайшие к этому району известные случаи изнуряющей болезни по состоянию на июль 2023 года были зафиксированы на северо-западе Монтаны и на юго-западе Альберты.

В названном плане указывается, что сезонное перемещение оленей из Монтаны и Альберты в Британскую Колумбию всегда вызывало особую озабоченность у чиновников из сферы охраны дикой природы в этом регионе. Местное Министерство лесов, земель и природных ресурсов начало наблюдение за распространением CWD еще в 2001 году.

Обязательное тестирование в подразделения по контролю за дикой природой вблизи известных зон распространения страшной болезни оленей в приграничных регионах Британской Колумбии началось в 2019 году. В 2020-м масштабы тестирования представителей оленьей популяции увеличилось десятикратно, но случаи CWD прежде не обнаруживались. С 2001 по 2022 год более 8 000 проведенных тестов дали отрицательный результат.

Угроза охотничьему бизнесу

В хороший год популяция белохвостых оленей в Британской Колумбии составляет около 65 000 особей, причем большая их часть сосредоточена в юго-восточной части канадской провинции, где недавно и были получены положительные результаты тестов на CWD (на фото выше – типичный олень-зомби). Столь низкая численность белохвостов компенсируется численностью чернохвостых оленей – примерно 165 000 этих животных бродят по провинции каждый год.

Отчасти благодаря этим здоровым популяциям дичи охота на оленей и другую крупную дичь стала крупным бизнесом в Британской Колумбии. В 2018-м охота принесла местному бюджету 593 миллиона канадских долларов (почти 40 млрд. руб.), а в 2022 и 2023 годах канадские охотники приобрели порядка 215 000 лицензий на отстрел оленей и лосей (в это число не входят охотники из числа коренных народов, которым не нужны правительственные лицензии).

Саскачеван, Альберта, Манитоба и Квебек также являются провинциями Канады, периодически принимающими зомби-оленей. Первый известный случай CWD в Канаде произошел на лосиной ферме в Саскачеване, в 1996-м. С той поры выращенные на фермах, а также дикие олени и лоси заразились, распространив болезнь в Саскачеване и Альберте. В Манитобе хронической изнуряющей болезнью заражались лишь дикие олени, а единственный положительный тест в Квебеке был получен на ферме благородных оленей, базирующейся недалеко от южной границы с Онтарио.