Когда группа морских животных в среду (31 января) застряла на пляже о. Англси, береговая охрана и медики «провели целый день», пытаясь дать дельфинам возможность вернуться в море с вечерним приливом. Источник: The Mirror.

Спасатели пришли на помощь шестерым дельфинам, выброшенным на песчаный берег уэльского о. Англси. Береговая охрана залива Цемаес и медики-добровольцы из Британской службы спасения морской жизни на море (BDMLR) часами оказывали помощь дельфинам на пляже Горад.

Оказавшиеся на берегу

Представитель Береговой охраны залива Цемаес написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ): «Сегодня мы помогали добровольцам из BDMLR, которые провели целый день, спасая 6 дельфинов-белобочек, застрявших на пляже».

Он добавил: «Самоотверженные волонтеры целый день наблюдали за животными и помогали им до тех пор, пока дельфинам не удалось возвратится в море во время вечернего прилива. Если жители Уэльса столкнутся с чем-то подобным, пожалуйста, пусть не приближаются к дельфину или дельфинам, а просто звонят нам».

Он также напомнил: «Помните, если вы увидите кого-либо в опасности возле побережья Великобритании или в море, пожалуйста, позвоните и вызовите береговую охрану».

На вчерашних снимках с пляжа о. Англси видно, как дельфины безвольно лежат на песке и ждут спасительного прилива.

На суше эти морские животные беспомощны и могут погибнуть в течение нескольких часов, если их не попытаться спасти должным образом. В некоторых регионах мира, включая часть стран Европы, выброшенных на берег дельфинов не спасают. Впрочем, большинство из них старые, больные или раненые.

По международным правилам морские животные, в том числе киты, дельфины и иные китообразные, считаются выброшенными на берег, если их находят мертвыми либо на пляже, либо в воде, или живыми на пляже, однако неспособными самостоятельно вернуться в воду.