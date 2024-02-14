Уже сегодня, 14 февраля украинскому командованию может быть поставлен ультиматум по сдаче Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский и новый главком ВСУ Александр Сырский хорошо понимают, что сейчас ситуация в городе далеко не в пользу Киева. Поэтому согласие на вывод войск – единственное верное для них решение.

Если требование будет проигнорировано, то тогда ВС РФ предпримут более серьезное наступление. Ранее уже сообщалось, что город разрезан на несколько частей, опорные пункты отделены друг от друга, а на центральную часть готовится атака с применением бронетехники ВС РФ.

Бронетанковый кулак позволит закрыть боевиков ВСУ в котле в юго-восточной части города. Причем произойдет это буквально в течение 2-3 дней.

Лучше всего это понимают сами украинские военные. Они небольшими группами покидают Авдеевку, чтобы не попасть в окружение.