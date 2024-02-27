В районе населенного пункта Разумное Белгородской области был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков загорелось поле. Такую информацию сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе посёлка Разумное», – написал губернатор в своем Телеграм-канале.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что в результате ЧП пострадавших нет, однако в поле произошло возгорание. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

«Есть возгорание в поле, в районе объездной (города Белгорода – ред.). Оперативные службы приступили к тушению», – сообщил Гладков.

По сообщению Министерства обороны РФ, над территорией Белгородской области в 16:30 по мск было сбито 3 вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Отметим, что ВСУ регулярно осуществляют атаки на Белгородскую область и другие приграничные российские территории.