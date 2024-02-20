Представители американской компании Apple опубликовали подробный порядок действий, в случае контакта смартфона с разными видами жидкости. При этом они разоблачили популярный миф об использовании риса для сушки смартфона. Об этом в своем материале сообщает издание Macworld со ссылкой на новую статью, опубликованную на сайте поддержки американского бренда.

Представители службы поддержки Apple, запретили пользователям класть промокший смартфон в тарелку с рисом или любой другой крупой, а также продувать устройство сжатым воздухом и вставлять ватные палочки или зубочистки в технологические отверстия телефона. Данные действия могут повредить устройство.

Специалисты рекомендуют легонько постучать смартфоном об ладонь, чтобы удалить излишки влаги из корпуса, а после оставить устройство в хорошо вентилируемом месте на полчаса. Затем можно попробовать подключить к телефону зарядное устройство. Если смартфон не заработал, то следует оставить его в сухом месте на сутки.