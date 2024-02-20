Российский боец ММА Ринат Фахретдинов испытал шок, когда увидел стоимость на жилую недвижимость в Саранске.

Выступающий в поединках UFC боец признался, что не смог приобрести квартиру в столице Мордовии. Родившийся и выросший в Саранске Ринат Фахретдинов участвует в поединках UFC три года. В 23 боях ММА он одержал 21 победу. Один раз соперник оказался сильнее. Один бой закончился ничьей.

Фахретдинов в беседе со Sport24 объяснил, что он присмотрел подходящую квартиру в Саранске. Когда он выяснил, что за квартиру просят ₽10 млн, испытал шок. Он не понимает, откуда такие цены на недвижимость, и кто может позволить себе купить квартиру. У живущих в Саранске зарплаты по 15-30 тысяч, заверил Фахретдинов. Он сообщил, что в Саранске у него живет отец и брат, и оба получают на заводе по 30 тысяч в месяц.

Фахретдинов признался, что испытал досаду из-за того, что не может приобрести квартиру на родине. Он заявил, что планирует «перетерпеть годик», подкопить и приобрести недвижимость в Москве.