Уральская порноактриса Свити Фокс (Sweetie Fox) получила награду за лучшую работу в образе «любимой косплейщицы». «Порно-Оскары» раздавали на церемонии AVN Awards, пишет E1.ru.

Лучших актрис выбирали зрители путем голосования. По итогу Свити Фокс разделила первое место с коллегой Банни Блэк (Bunni Black), но это не расстроило участниц. Свити Фокс похвалилась трофеем перед фолловерами, разместив снимки в соцсетях. Это награда – не первая в карьере «Сладкой Лисички». Ранее она стала лучшей на PornHub, который открыла для себя в 2018 году. Вместе с мужем они снимают ролики, которые пользуются спросом у любителей жанра.

Уральская модель и косплейщица родилась в Екатеринбурге в 2001 году. Она подкупает фанатов миловидным личиком и изящной фигуркой. Прошлое и детали личной жизни актриса тщательно скрывает, но с удовольствием демонстрирует красоту тела и раскрепощенность.