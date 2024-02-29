Актриса Дарья Вилкова-Гончарова, снявшаяся в сериале «Деффчонки» скончалась в возрасте 53 года. Прискорбную весть сообщили в пресс-службе подмосковного «Содружества домов культуры», в котором работала художественным руководителем театральных студий «Саквояж» и «Карусель времени» для детей и взрослых. Причина смерти актрисы не сообщается. Прощание с Дарьей Вилковой-Гончаровой пройдет 1 марта в 11:00 в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Дарья Гончарова родилась в октябре 1970 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1994 году. С 2000 года работала в театре «У Никитских ворот» в Москве. Кроме работы в театре актриса снималась в таких известных кинопроектах, как «На углу у Патриарших-3», «Ландыш серебристый-2», «Звезда эпохи».

Дарья Вилкова-Гончарова являлась матерью актрисы Таисии Вилковой. Мать и дочь вместе снимались в сериале «Деффчонки», в котором покойная актриса исполнила роль матери Василисы Бобылиной.