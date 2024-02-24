Стало известно о кончине председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева. Вячеслав Михайлович умер в Москве в возрасте 80 лет. Согласно информации Телеграм-канала «112», в последние дни своей жизни он находился в больнице. Причина смерти и дата похорон не сообщалась.

Вячеслав Лебедев являлся выпускником юридического факультета МГУ, который окончил в 1968 году. С 1970 года начал работать в судебной системе Советского Союза. С 1986 по 1989 года являлся председателем Московского городского суда. С 1989 по 1991 года он возглавлял Верховный суд РСФСР. Начиная с 1991 года, являлся бессменным председателем Верховного суда Российской Федерации.

В свой 80-летний юбилей Вячеслав Михайлович получил высшую награду в Российской Федерации – орден Андрея Первозванного. В соответствующем указе президент РФ Владимир Путин подчеркнул выдающиеся заслуги Лебедева «в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».