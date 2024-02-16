Под Псковом на 42-м году жизни скончался российский фотограф Дмитрий Марков, прославившийся жанровыми снимками провинциальных глубинок России.

Причина смерти молодого фотографа пока не названа. Местный тг-канал пишет, что в последнее время Марков «испытывал давление» в соцсетях со стороны хейтеров, которые осуждали его за позицию по отношению к товарищам-участникам СВО. Последний раз Марков заходил в соцсети 9 февраля. Его скоропостижная кончина стала для подписчиков полной неожиданностью.

Марков сотрудничал с федеральными и мировыми агентствами. Работы русского мастера выставляли на парижских и нью-йоркских выставках. Марков издал два альбома со снимками – «Черновик» и «Россия в квадрате». Снимал он обычно на Айфон. Марков обрел мировую известность после того, как в 2016 году был приглашен в числе 15 фотохудожников участвовать в кампании по рекламе седьмого Айфона.