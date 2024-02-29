Российский актер театра и кино Павел Маркин ушел из жизни в возрасте 53 лет. О трагическом событии стало известно от коллеги погибшего актера Александра Загоскина, который также поделился информацией о последних днях жизни Маркина.

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня — 29 февраля», – рассказал Загоскин, но не стал объяснять, почему похороны артиста были отложены на столь длинны период.

С 2001 года Маркин являлся актером московского театра «ДрамАнтре» – «ДРАМатическая АНТРЕприза».На счету Павла Маркина более 70 киноработ. Самыми известными стали его роли в таких сериалах, как «Интерны», «Реальные пацаны», «Склифософский», «Молодежка». Последней работой артиста стал сериал «Райский». Проект сейчас находится в производстве.

«Он был артистичным, ироничным и смешным, но с грустными глазами и ранимой душой. Прощай, Павлик! Добрая тебе память и спасибо за все!» – сказал Александр Загоскин.