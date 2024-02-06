6 февраля в Благовещенске скончался 61-летний актер Александр Симонец. Портал Amur.Life сообщил, что еще 4 числа артист играл на сцене в спектакле «Слуга двух господ».

Причина смерти Симонца пока не установлена. Известно, что актер долгие годы служил в Московском академическом театре сатиры. Затем он вошел в труппу Амурского театра драмы.

Симонец известен и поклонникам телесериалов. Он снимался в «Глухаре» и «Моей прекрасной няне», в «Возвращении Мухтара» и «Вопреки здравому смыслу», в третьем сезоне «Кодекса чести». Поклонники восторгались талантом артиста и его способность блестяще справиться с любой ролью.

Благовещенск был родным городом актера. Александр 36 лет жил в Москве, но так и не сумел свыкнуться со столичным климатом. Поэтому он вернулся домой.